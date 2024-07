Metrô pega fogo na estação da 114 Sul; veja vídeo

Na noite deste sábado um trem do Metrô precisou ser evacuado na Estação 110 Sul, após apresentar falha, e em seguida na Estação da 114, o trem começou a pegar fogo, soltar fumaça e a energia foi desligada.



O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter as chamas. Não houve vítimas.



Em nota, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô- DF) informou que o trem será rebocado ao pátio de manutenção para avaliar as causas do incidente. No momento, a operação está interrompida nas estações da Asa Sul. A circulação de trens está normal entre Samambaia e Shopping e entre Ceilândia e Shopping.



Veja: