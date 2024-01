Funcionamento do Metrô é interrompido após incêndio em vagões

As operações do Metro do Distrito Federal estão interrompidas após um vagão pegar fogo em Águas Claras, nas proximidades da Estação Concessionárias, na manhã desta sexta-feira (12/1). As estações estão abertas mas aguardam a liberação das vias para voltar a funcionar.

Segundo o Metro-DF, não tinha nenhum passageiro a bordo dos vagões. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF) conseguiu controlar as chamas.

Veja vídeos dos momentos:

Veja a nota do Metrô-DF

O Metrô-DF informa que o incêndio em um dos carros do trem que estava sendo recolhido para o pátio de manutenção de Águas Claras foi controlado. Não havia usuários dentro do trem. A circulação dos trens está interrompida neste momento. Todas as estações estão abertas, aguardando equipe técnica liberar a via.