Motociclista de 18 anos é levado ao hospital após colisão na BR-060

Na manhã deste sábado (13/7), um motociclista foi levado ao hospital após uma colisão na BR-060, próximo à QS 07, no sentido Samambaia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 8h02, mobilizando duas patrulhas. A dinâmica do acidente não foi revelada.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local, encontraram um automóvel Toyota Etios prata, conduzido por uma mulher de 65 anos, que não se feriu e não precisou ser transportada ao hospital.

A moto Yamaha Fazer preta estava caída, e o piloto, um jovem de 18 anos, estava no solo sentindo dores pelo corpo e com uma lesão no membro superior esquerdo. Ele foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional de Brazlândia.