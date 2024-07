Capitão aposentado do Exército é preso na PB por estupro de criança no DF

O autor chegou a mandar mensagens com declarações de amor, dizendo que faria o sacrifício de se casar com a mãe para ficar próximo à filha dela - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um capitão da reserva do Exército foi preso pela Polícia Civil (PCDF) acusado de estuprar uma menina de 11 anos. À época do crime, em julho de 2019, o autor trabalhava como psicólogo em uma clínica da Asa Norte e a vítima era paciente. O homem, de 68 anos, foi capturado em João Pessoa (PB), em uma ação conjunta entre a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e a equipe do Gaeco do Ministério Público do Estado da Paraíba.

A prisão ocorreu na sexta-feira (12/7). O capitão foi condenado a oito anos de prisão em regime inicial fechado pela Justiça do DF por estupro de vulnerável, mas estava foragido. Após investigações coordenadas pela DPCA, os policiais conseguiram capturá-lo na Paraíba.

O caso

Segundo as investigações, o capitão da reserva trabalhava na clínica, quando aproveitou do cargo e função para estuprar uma criança de 11 anos, paciente do consultório. Em 2021, ele chegou a ser preso preventivamente, mas ingressou com habeas corpus para responder o processo em liberdade.

Em abril de 2024, a sentença condenatória transitou em julgado, tendo o autor fugido para local até então desconhecido.