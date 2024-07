Cães em condições críticas são resgatados pela PCDF no Cruzeiro Velho

Dois cachorros em situação crítica foram resgatados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em uma casa na quadra 2A do Cruzeiro Velho nesta segunda-feira (15/7). A operação foi realizada após trabalho investigativo da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA). Os cães haviam sido abandonados pela proprietária do imóvel há pelo menos seis meses e se mantinham com alimentos oferecidos por vizinhos. Após o resgate, os dois foram encaminhados para o Hospital Veterinário Público (HVEP) para receberem os tratamentos necessários para sua recuperação.

De acordo com a PCDF, o ambiente no qual os animais se encontravam era sujo e sem alimentos. A instituição descreve os animais como “magros e em estado deplorável” quando foram encontrados pelos policiais que fizeram o resgate. Há, no mínimo, seis meses sem sua antiga tutora, os dois estavam sendo alimentados por vizinhos, que se compadeceram da situação e ajudaram como puderam.

A mulher que teria abandonado os bichos no imóvel foi parcialmente identificada pela PCDF. Ela vai responder pelo crime de maus-tratos a animais, conforme previsto na legislação vigente.

Denúncias de maus tratos a animais e outros crimes podem ser feitas pelo telefone 197, opção 0, pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br ou pelo WhatsApp (61) 98626-1197.

*Com informações da PCDF