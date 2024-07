Novos restaurantes comunitários no DF estão em fase final de construção

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai inaugurar ainda neste ano mais dois restaurantes comunitários nas regiões do Varjão e de Samambaia. Cerca de R$ 15 milhões foram investidos na construção dos dois edifícios, que terão capacidade para servir 7,4 mil refeições somadas entre si por dia. As obras, realizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) estão em fase avançada, mas as duas unidades ainda não têm data exata para entrarem em funcionamento. Os dois restaurantes obedecerão o novo formato adotado pelo GDF, sendo abertos de segunda a segunda, com café da manhã (R$0,50), almoço (R$1) e jantar (R$0,50).

O novo Restaurante Comunitário de Samambaia, localizado na Quadra 833, no Setor de Expansão, conhecido como Portelinha ADE Oeste. A segunda unidade da região administrativa servirá café da manhã, almoço e jantar de domingo a domingo. A unidade do Varjão está sendo erguida na Quadra 8 da cidade, próximo à futura rodoviária da região administrativa.

Unidades

Os novos restaurantes comunitários construídos pelo GDF seguem o mesmo padrão, mas são modificados conforme as características topográficas de cada terreno. Os dois projetos englobam uma edificação em alvenaria, com salão de refeições mobiliado, cozinha industrial climatizada, salas de nutrição, áreas administrativas e técnicas, banheiros, vestiários, setor para armazenamento de alimentos e câmaras específicas para resfriamento, congelamento e descongelamento, áreas para higienização e controle de alimentos, bem como para a limpeza de utensílios, além de estacionamento e bicicletário.

O segundo restaurante comunitário de Samambaia recebe investimento de R$7,5 milhões e tem 1.324 m² de área construída. O salão terá capacidade para 384 lugares, podendo servir até 5.150 refeições por dia. Atualmente, a operação na unidade de Samambaia está voltada à instalação de esquadrias dos banheiros e da cozinha, pintura e colocação de placas de sinalização das salas. As coifas e bancadas já foram instaladas, e em breve será a vez dos armários e exaustores. As salas administrativas, caldeira, casa de gás, reservatórios – cada um com capacidade para 20 mil litros de água -, cobertura e o estacionamento com 33 vagas estão concluídos.

Com investimento de R$7,3 milhões, o restaurante do Varjão está sendo erguido na Quadra 8 da cidade. Com 1.329 m² de área construída, o salão do espaço terá capacidade para 368 lugares e fornecimento de até 2,4 mil refeições por dia. Por lá, as equipes atuam na instalação de panelas de pressão, bancadas e coifas, na pintura dos ambientes externos, no polimento do piso do salão e no paisagismo da área externa. Os depósitos, sala de preparo de carnes e verduras, reservatórios, casa de bomba e lixeiras já estão prontos, assim como o estacionamento.

Segurança alimentar

O Distrito Federal conta com 16 restaurantes comunitários. Destes, cinco oferecem café da manhã, almoço e jantar, ao custo total de R$2, e funcionam todos os dias: Sol Nascente/Pôr do Sol, Planaltina, Arniqueira, Itapoã e Recanto das Emas. Outras oito unidades oferecem o café da manhã e o almoço – Brazlândia, Paranoá, Sol Nascente, Samambaia, Ceilândia, Sobradinho, São Sebastião e Estrutural -, e três contam apenas com o almoço – Gama, Riacho Fundo, Santa Maria.

De janeiro a maio deste ano, já foram fornecidas 5.457.989 refeições em todas as unidades – cerca de 36,1 mil refeições por dia, em média. Durante o governo de Ibaneis Rocha, medidas foram tomadas para que os restaurantes passassem a contar com um nutricionista em cada unidade e a servir gratuitamente refeições para pessoas em situação de rua. Os preços também diminuíram, com o almoço voltando a custar R$1 e o café da manhã e jantar R$0,50.

O cardápio mensal e o endereço dos restaurantes comunitários podem ser acessados no site da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes).

*Com informações da Agência Brasília