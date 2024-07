Veja fotos de como ficou o ônibus que pegou fogo em Ceilândia

Um ônibus articulado da Viação Marechal pegou fogo na manhã desta terça-feira (16/7), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O veículo foi tomado pelas chamas no P Sul, em Ceilândia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ninguém ficou ferido. A reportagem do Correio apurou que 30 passageiros estavam no ônibus no momento do ocorrido, mas todas conseguiram sair a tempo. O fotógrafo Ed Alves fez registros de como ficou o ônibus após o incêndio. Veja.











O ônibus ficou totalmente destruído, restando apenas os bancos de ferro. Sete caminhões de água precisaram ser acionados para conter o incêndio, e a rua foi interditada.

Uma pizzaria próxima ao local do incêndio teve uma pequena parte da estrutura danificada pelas chamas. A perícia do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio.

Nota de esclarecimento

Por meio de nota a Viação Marechal informou que o veículo passou por todas as manutenções preventivas e possuía o selo de vistoria dentro do prazo de validade. Durante a primeira viagem do dia, o carro não apresentou nenhum problema. O incidente ocorreu na segunda viagem.

O veículo foi evacuado rapidamente, e felizmente, ninguém se feriu. Uma perícia será realizada para apurar as causas do incêndio. A empresa lamenta profundamente o ocorrido e os transtornos causados.