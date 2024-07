Médica que provocou acidente fatal e fugiu é investigada pela polícia

Uma médica está sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) suspeita de ter provocado o acidente que matou uma mulher de 52 anos na madrugada de sábado (13/7), na altura do balão do Periquito, no Gama.

O acidente envolveu dois carros. A médica conduzia um dos veículos e, antes da chegada da polícia, deixou o local. De acordo com as investigações, ela chegou a ser ouvida pelos bombeiros, mas não esperou a chegada de uma equipe policial. Os investigadores apuram se a médica estava sob efeito de álcool.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Santa Maria, mas faleceu durante o atendimento emergencial. O veículo da vítima era conduzido por um motorista não habilitado e havia outro passageiro, que precisaram de atendimento, mas não se feriram gravemente.

A médica compareceu na segunda-feira (15/7) à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para prestar depoimento. A PCDF investiga o caso, inicialmente, como homicídio culposo.

