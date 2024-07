Morre Rodrigo Conti, chefe do Instituto de Cardiologia do DF, em acidente de trânsito

O chefe do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), Rodrigo Conti, faleceu, nesta terça-feira (16/7), depois de sofrer um grave acidente próximo a Unaí, em Minas Gerais. A informação foi confirmada ao Correio pela assessoria de imprensa do ICTDF.

Segundo informações da assessoria, o médico estava na companhia de outras três pessoas da mesma equipe para realizar uma cirurgia.

Os detalhes do acidente não foram divulgados até a última atualização dessa reportagem. Nomeado em dezembro de 2023 para assumir a chefia do ICTDF, Conti também atendia no Hospital Daher havia cerca de 20 anos.

Conti deixa a mulher e duas filhas.

Aguarde mais informações