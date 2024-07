Homem é preso em Taguatinga Norte acusado de roubo

Um homem de 34 anos foi preso em Taguatinga Norte nesta segunda-feira (15/7) acusado de realizar um assalto com restrição à vítima. O suspeito estava na casa dele, na QND 57, quando a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) o deteve. A prisão foi realizada pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) e fez parte da Operação Rota 40, deflagrada no início de julho pela unidade policial.

O acusado foi localizado e preso após o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Após as formalidades legais, ele foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

A instituição reforça que a prisão reforça a importância do combate à criminalidade e pede para que a população denuncie casos do tipo. A denúncia pode ser anônima e a PCDF garante sigilo absoluto. Ela pode ser feita pelo Disque-Denúncia (197), pelo site oficial da PCDF: www.pcdf.df.gov.br ou em qualquer delegacia do DF.

*Com informações da PCDF