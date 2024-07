Áreas de Sobradinho ficarão sem energia nesta quarta-feira (17/7)

O fornecimento de energia em alguns pontos de Sobradinho será interrompido nesta quarta-feira (17/7). A suspensão será devido a uma manutenção técnica.

O desligamento ocorrerá em diferentes horários. Das 10h às 16h, na Chácara Bela e no Colorado Ville — Lote 50, Areal Bela Vista. No Condomínio Bela Vista, Lote 38, será das 9h às 15h. De acordo com a Neoenergia, é possível que o serviço termine antes do previsto.

A companhia acrescentou que a interrupção pode afetar outras regiões do Distrito Federal. Pessoas que enfrentarem o problema devem registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado a essa finalidade.