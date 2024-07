Segunda interventora do ICTDF lamenta morte de Rodrigo Conti

A médica Lucylene Messias, segunda interventora do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), lamentou profundamente o acidente que tirou a vida do colega de profissão Rodrigo Conti, na tarde desta terça-feira (16/7), próximo a Unaí (MG).

“Fiquei profundamente entristecida ao saber do falecimento prematuro do Dr. Rodrigo Conti. Sua dedicação à medicina e seu profissionalismo serão lembrados por todos que tiveram a alegria de trabalhar e conviver com ele. Envio minhas sinceras condolências à sua família e colegas. Que Deus abençoe a todos nós, trazendo conforto neste momento difícil de luto”, desabafou, em entrevista ao Correio.

Conti saiu de Brasília com três pessoas da equipe para realizar uma cirurgia, quando o carro em que eles estavam foi atingido por uma carreta. A morte do médico foi confirmada pela assessoria de imprensa do ICTDF. O estado de saúde das outras vítimas ainda não foi divulgado.

Nomeado em dezembro de 2023 para assumir a chefia do ICTDF, Conti também atendia no Hospital Daher há pelo menos 20 anos. Ele deixa a mulher e duas filhas.