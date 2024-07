Além de Rodrigo Conti, saiba quem são outras vítimas de acidente

Além do médico e chefe do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), Rodrigo Conti, as outras três pessoas que morreram em um acidente de trânsito próximo a Unaí (MG) são o enfermeiro que acompanhava Conti, João Lucas, e dois homens que estavam em outro veículo, identificados como Guilherme Feitosa e Jeferson Henrique Almeida. Todas as vítimas eram moradoras do DF.

O grave acidente ocorreu na tarde dessa terça-feira (16/7). Conti e o enfermeiro João Lucas estavam em uma Fiorino a caminho do Hospital Santa Helena, em Unaí, para realizarem uma cirurgia em um paciente. No caminho, colidiram frontalmente contra uma caminhonete S10. Os ocupantes do automóvel eram Guilherme e Jeferson — chefe e funcionário de uma empresa de baterias.

Ao Correio, a mulher de Jeferson, Bruna Thaís, relatou que as viagens do marido eram constantes, uma vez que ele era prestador de serviços da empresa localizada em Samambaia e ia frequentemente para Unaí buscar os produtos para trazer à capital. O trabalhador morava com a companheira no Setor O, em Brasília. “O chefe estava no volante, mas o carro (caminhonete) estava muito pesado por causa das baterias que eles traziam, por isso perdeu o controle do veículo”, disse.

A última vez que Bruna conversou com o marido foi às 15h47 de terça-feira, via WhatsApp. Às 17h20, um outro funcionário da empresa chegou a trocar mensagens com Guilherme, mas, depois, nem ele e nem Jefferson deram mais notícias. Sem informações sobre o paradeiro, um familiar de Guilherme dirigiu para Unaí e se deparou com o acidente na via.

“Ia fazer cinco anos que estávamos juntos. Ele era uma pessoa maravilhosa, não tinha problema com ninguém, era amigo de todo mundo, brincalhão e um esposo maravilhoso. Perdi tudo, ele era o padrasto dos meus filhos, que eram apaixonados por ele. Ele ainda deixou outros dois filhos de outra relação”, desabafou Bruna, companheira de Jeferson.

Falecimento médico

Nomeado em dezembro de 2023 para assumir a chefia do ICTDF, Conti também atendia no Hospital Daher há pelo menos 20 anos. Ele deixa a mulher e duas filhas.

Já o enfermeiro João Lucas, era colaborador da empresa Hudle - prestadora de serviços terceirizados. Em nota, o ICTDF comunicou o falecimento do médico e prestou homenagem. "Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos. Pedimos a Deus que conforte seus corações e conceda paz e serenidade para enfrentar esta imensurável perda. Agradecemos imensamente pelo tempo e dedicação que o Dr. Rodrigo ofereceu ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF. Seu profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência e competência, aliados à sua sensibilidade para lidar com adversidades e conflitos humanos, serão sempre lembrados e admirados", diz a nota.

Ainda não há informações sobre o sepultamento das vítimas.