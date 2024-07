Equipe do médico Rodrigo Conti também morreu em acidente de trânsito

As outras três pessoas que acompanhavam o médico Rodrigo Conti para uma realização de cirurgia no Entorno do DF também não resistiram e morreram no grave acidente próximo à Unaí, em Minas Gerais, nessa terça-feira (16/7). O chefe do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) se deslocava com a equipe, quando o carro em que eles estavam colidiu contra uma carreta.

Os nomes dos outros três ocupantes do veículo não foram divulgados até a última atualização dessa reportagem.

A advogada e servidora de carreira da Secretaria de Saúde Lucylene Messias, segunda interventora do ICTDF, lamentou profundamente o acidente que tirou a vida do colega de profissão.

“Fiquei profundamente entristecida ao saber do falecimento prematuro do Dr. Rodrigo Conti. Sua dedicação à medicina e seu profissionalismo serão lembrados por todos que tiveram a alegria de trabalhar e conviver com ele. Envio minhas sinceras condolências à sua família e colegas. Que Deus abençoe a todos nós, trazendo conforto neste momento difícil de luto”, desabafou, em entrevista ao Correio.

Nomeado em dezembro de 2023 para assumir a chefia do ICTDF, Conti também atendia no Hospital Daher há pelo menos 20 anos. Ele deixa a mulher e duas filhas.

Em nota, o ICTDF comunicou o falecimento do médico e prestou homenagem. "Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos. Pedimos a Deus que conforte seus corações e conceda paz e serenidade para enfrentar esta imensurável perda. Agradecemos imensamente pelo tempo e dedicação que o Dr. Rodrigo ofereceu ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF. Seu profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência e competência, aliados à sua sensibilidade para lidar com adversidades e conflitos humanos, serão sempre lembrados e admirados", diz nota.