Ibaneis e Celina prestam homenagens a Rodrigo Conti

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e a vice-governadora Celina Leão (PP) prestaram homenagens em suas redes sociais ao médico Rodrigo Conti, morto na terça-feira (16/7). Conti era chefe do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) e sofreu um acidente de carro, junto com outras três pessoas de sua equipe, numa rodovia perto de Unaí (MG). Infelizmente, ninguém sobreviveu.



A notícia do falecimento do ex-diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) foi recebida "com profundo pesar" pelo chefe do Executivo local. Em sua conta no X, antigo Twitter, Ibaneis deixou seus "sentimentos à família e aos amigos, para que todos possamos enfrentar este momento difícil juntos."

Recebi com profundo pesar a triste notícia do falecimento do Dr. Rodrigo de Sousa Conti, ex-diretor do Iges-DF. Deixo aqui meus sentimentos à família e aos amigos, para que todos possamos enfrentar este momento difícil juntos. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) July 17, 2024

Junto a uma foto do médico, Celina também manifestou suas condolências à família, aos pacientes e aos amigos do médico "que era reconhecido por sua dedicação à medicina, sua grande causa, e a todos".

Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do Dr. Rodrigo de Sousa Conti, ex-diretor do Iges-DF, na data de hoje. Manifestamos nosso apoio à família, aos pacientes e aos amigos do médico que era reconhecido por sua dedicação à medicina, sua grande causa, e a todos. pic.twitter.com/uiuLhuE1Ih — Celina Leão (@celinaleao) July 17, 2024

Acidente

Na terça-feira (16/7), Rodrigo Conti saiu de Brasília com três pessoas da equipe para realizar uma cirurgia, quando o carro em que eles estavam foi atingido por uma carreta ao cruzar uma rodovia nas imediações de Unaí (MG). Nenhum deles saiu com vida.



Nomeado em dezembro de 2023 para assumir a chefia do ICTDF, Conti também atendia no Hospital Daher há pelo menos 20 anos. Ele deixa a mulher e duas filhas.