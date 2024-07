Ferro-velho no centro do Paranoá receptava objetos valiosos roubados

Durante o cumprimento da operação “Cobre 05.02”, nesta quarta-feira (17/7), a 6ª delegacia de polícia do Paranoá efetuou uma fiscalização em um ferro-velho na região central do Paranoá. A ação resultou na apreensão de 90 itens de decoração e antiguidades, feitas de bronze, cobre ou prata, sem origem comprovada. O dono do local estaria fazendo a receptação — compra de itens oriundos do crime.

Entre os objetos havia objetos roubados da casa de um ministro em 2001. Além disso, se destacam itens de valor, como vasos indianos, bandejas em bronze, jarras marroquinas e jarro árabe com etiqueta de Dubai, além de um relógio suíço da marca Cyma da década de 40 ou 50 e uma escultura assinada pelo artista Francisco Stockinger, denominada “Guerreiro“. Os valores dos artigos variam entre R$ 1,5 mil e R$ 30 mil.



Ao Correio autoridades policiais afirmaram que o filho do ministro esteve na 6º DP e reconheceu quatro objetos que eram da casa do pai. À polícia, o dono do ferro-velho confessou a receptação. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) aguarda o aparecimento de novas vítimas.