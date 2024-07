Morre o pioneiro e empresário Elson Cascão, aos 92 anos

Faleceu nesta quarta-feira (17/7), aos 92 anos, o empresário pioneiro Elson Cascão, natural de Araguari, Minas Gerais> Pioneiro, escolheu Brasília para construir sua vida e se destacar no mundo dos negócios.

Chegando à capital em 1958, antes mesmo da inauguração, Elson Cascão, ao lado do seu pai, e em parceria com sua irmã Maria Emília, fundou o icônico posto de gasolina Cascol no Núcleo Bandeirante. Ele se tornou um exemplo de sucesso no setor de abastecimento. Graças à sua dedicação e trabalho árduo, a rede expandiu para 92 postos de gasolina e possuía uma frota de 35 caminhões para transporte de combustível.

Em abril de 2020, o filme BSB60 – Brasília e Seus Pioneiros, exibido no Cine Brasília, apresentou o depoimento do empresário, que sempre se orgulhou das conquistas alcançadas. No documentário, ele afirmou: "Foi um negócio que prosperou, assim como Brasília. As coisas aconteceram e viemos trilhando esses caminhos na vida. Estamos há 60 anos em Brasília, fomos pioneiros nessa área, construímos uma empresa grande e forte."