Procura pela Defensoria Pública do DF aumenta 8% em 2024

Nos primeiro semestre deste ano, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) teve um aumento de 8% em seus atendimentos, sejam eles presenciais ou virtuais. Foram realizados 402.178 nos primeiros seis meses do ano, contra 370.702 no semestre inicial de 2023. Os atendimentos contabilizados foram prestados pela Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC/DPDF), pelas unidades móveis de atendimento itinerante, pelos Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) e pela Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz (Semed).

Nos dois anos, a unidade que mais prestou atendimentos foi a CRC/DPDF, com 54.996 assistências no período em 2024, leve aumento em relação aos 52.104 do ano anterior.

De acordo com o defensor público-geral, Celestino Chupel, esse crescimento é um indicador de diversas melhorias e avanços na atuação da instituição, refletindo um impacto positivo em várias áreas, como a ampliação do acesso à Justiça, o fortalecimento da proteção dos direitos humanos, a atenção às populações vulneráveis, a redução de desigualdades e mais benefícios para a população.

Atendimento itinerante

Para ampliar o acesso à Justiça e descentralizar o atendimento dos NAJs, a DPDF também oferece assistências em unidades móveis de atendimento itinerante. Dessa maneira a instituição busca se aproximar das comunidades hipossuficientes.

São três equipamentos que fornecem esse serviço, conhecidos como Carretas da Defensoria. As três unidades móveis realizaram 3.014 atendimentos entre janeiro e junho de 2024. Um dos veículos, destinados ao atendimento prioritário do sistema carcerário, realizou 497 atendimentos nas penitenciárias do DF. A aquisição de dois novos veículos neste ano contribuiu para a ampliação do atendimento à população em situação de vulnerabilidade. A DPDF também conta com vans adaptadas para percorrer diversas regiões administrativas do DF.

