PM da reserva reage a assalto e mata homem no Riacho Fundo II

Um militar da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) reagiu a uma assalto e alvejou o criminoso, na noite desta quarta-feira (17/7), em uma panificadora localizada na região do Riacho Fundo II.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o assaltante estava com uma faca na cintura e ameaçava a caixa do estabelecimento. Em decorrência dos disparos, ele morreu no local. O lugar está preservado e sendo periciado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).