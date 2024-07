Ação social promove grafite em muros usados pelo PCC no DF

Chega a 4ª edição da ação social coordenada pela Delegacia de Polícia de Brazlândia em conjunto com artistas do Distrito Federal. Nesta quarta-feira (17/7), o movimento fez revitalizações com o grafite em muros anteriormente pichados por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

As artes foram feitas em muros nas quadras 36 e 58 da Vila São José. A região que está em processo de revitalização esteve sob investigação ao longo de quinze meses. A operação resultou na prisão de 14 faccionados e 17 traficantes.

Outras ações

A primeira ação ocorreu em 25 de setembro de 2023. À época, foi realizada a limpeza das quadras 56, 57 e 58 da Vila São José e grafiteiros locais lançaram arte em muros com dizeres da facção paulista.



Já a segunda ação aconteceu na manhã do dia 7 de novembro de 2023, quando a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) promoveu uma palestra no Centro Olímpico e Paralímpico de Brazlândia, ministrada por agentes da corporação. Cerca de 50 alunos conheceram o Museu Itinerante de Drogas da PCDF, que foi instalado na quadra 57 da Vila São José.



Naquela ocasião, os alunos também conseguiram a emissão da primeira carteira de identidade no ônibus do projeto Identidade Solidária, do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, e puderam conferir a apresentação da equipe do canil da Divisão de Operações Especiais. Outros muros que traziam a identidade visual do PCC também receberam grafite de artistas da cidade. Ao final, os estudantes foram agraciados com frutas e lanches disponibilizados por produtores rurais.



Na terceira edição da ação social, em 20 de fevereiro de 2024, o ônibus do projeto Identidade Solidária foi posicionado na Praça da Bíblia, localizada na Vila São José, e quarenta pessoas conseguiram a emissão do primeiro RG.