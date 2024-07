Ação neste sábado (20/7) promove bem-estar comunitário no Recanto das Emas

Aça será em frente ao Restaurante Comunitário do Recanto das Emas - (crédito: Seac/Divulgação)

A ação comunitária Cuide-se, que busca incentivar os cuidados com a saúde física e mental da população, terá sua quarta edição neste sábado (20/7). O evento será realizado pela Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade (Seac) em frente ao Restaurante Comunitário do Recanto das Emas, das 9h às 13h. A participação é gratuita e o público terá acesso a diversas atividades voltadas para a melhora da saúde.

Estarão disponíveis práticas terapêuticas integrativas em parceria com a Secretaria de Saúde (SES-DF), que incluem aulas de yoga, rodas de conversa, sessões de meditação, Tai Chi Chuan, auriculoterapia, reiki e automassagem. Também ehaverá atualização do cartão de vacinação, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e atendimentos odontológicos com foco na escovação dental. Durante o evento, serão distribuídos kits de higiene bucal aos participantes.

Para promover a iniciativa, a Seac conta com apoio de outros órgãos, como a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e a Administração Regional do Recanto das Emas, além da SES-DF.

*Com informações da Seac