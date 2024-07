Carro tomba em via sob o viaduto do Colorado, em Sobradinho

Carro perde o controle e tomba na via sob o viaduto do Colorado, em Sobradinho - (crédito: CBMDF)

Um carro perdeu o controle e capotou, nesta quinta-feira (18/7) pela manhã, na DF 003, EPIA Norte, sentido Brasília, região de Sobradinho. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) estiveram no local para prestar os primeiros socorros.



De acordo com a corporação, ao chegar ao local, os militares encontraram um veículo modelo Renault Sandero, de cor branca, acidentado no acostamento da rodovia. A condutora, uma mulher de 29 anos, foi atendida pelos militares e transportada para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Ela consciente e se queixava de dores no pescoço, perna e braço direito.