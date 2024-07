PMDF recupera iPhone roubado em loja de assistência técnica da Estrutural

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou um iPhone 12 roubado em uma loja de assistência técnica e venda de aparelhos celulares localizada na Cidade Estrutural, na tarde de quinta-feira (18/7). A recuperação foi possível após o rastreamento da localização do celular, que foi roubado de um menor na Asa Norte, na terça-feira (16/7), por um homem armado com uma faca.

As informações detalhadas da localização foram fornecidas pelo menor e pela mãe dele. Ao chegar ao estabelecimento, os policiais perceberam que o telefone estava no balcão de reparos.



A mulher do proprietário chamou o marido, que compareceu ao local e informou aos agentes que que um casal, clientes antigos da loja, havia deixado o iPhone 12 para desbloqueio na quarta-feira (17/7).



Confirmada a identidade do aparelho pelo código de desbloqueio fornecido pela vítima, o proprietário da loja revelou o nome e o telefone do casal suspeito. Ele também apresentou outros aparelhos deixados pelo mesmo casal e outros sem nota fiscal, totalizando 301 dispositivos eletrônicos, incluindo celulares, tablets e notebooks, conduzidos à 8ª Delegacia de Polícia Civil (SIA). O proprietário disse não saber a procedência dos aparelhos.



A vítima e sua mãe também compareceram à delegacia. Após análise dos fatos, o delegado decidiu apreender o celular pessoal do proprietário da loja para futuras investigações. Além do iPhone 12 roubado, outro iPhone, furtado de um veículo, foi apreendido durante a ação, este também deixado pelo casal suspeito para desbloqueio.



O casal segue sendo investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF). Os demais aparelhos foram devolvidos para o proprietário da loja.