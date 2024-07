Criança de 3 anos fica ferida após engavetamento na Via Estrutural

Na tarde desta quinta-feira (18/7), uma criança de 3 anos ficou ferida após ser atropelada por uma moto, na Via Estrutural, próximo ao viaduto Ayrton Senna. O acidente ocorreu quando a criança saía do veículo no qual estava, que havia se envolvido em um engavetamento momentos antes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o engavetamento envolveu três carros. Segundo a corporação, no momento do atendimento a criança estava agitada e com dores no corpo. Ela foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Base consciente e orientada.

Ainda de acordo com o CBMDF, os motoristas dos carros envolvidos no acidente foram avaliados e não apresentavam ferimentos, enquanto o motociclista tinha pequenas escoriações pelo corpo, mas recusou o transporte até uma unidade de saúde.