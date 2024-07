Cinco voos registram atraso no aeroporto de Brasília após apagão global

O apagão cibernético global gerou atrasou em cinco voos da Azul no aeroporto de Brasília nesta sexta-feira (19/7). Segundo informações da Inframerica, administradora do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek os atrasos foram de 40 minutos e a situação já foi normalizada.

A Latam e a Gol não registraram problemas nas operações, mas recomendam que os passageiros cheguem alguns minutos mais cedo, para garantir que não ocorra problemas.

Leia também: Apagão cibernético global gera impactos em operações de bancos no Brasil

Ao Correio, o funcionário de uma das companhias afirmou que o movimento está um pouco atípico, com alguns voos de outros estados chegando atrasados aqui em Brasília.

Uma família mineira que tenta embarcar para o Peru está frustrada com o atraso registrado no voo. Eles perderam uma conexão e agora não sabem se conseguirão embarcar para o destino final. A família saiu de do aeroporto de Confins durante a madrugada.

"Programamos essa viagem a Lima desde o ano passado. Estamos decepcionados com o atraso, porque isso vai afetar todo o nosso planejamento. Eu não estava sabendo dessa pane global, mas agora estou ainda mais preocupada, sabendo que está afetando principalmente voos internacionais", afirmou a professora Raquel Soares, 47.

Leia também: Programa Voa Brasil deve ser lançado na semana que vem só para aposentados

O governo federal monitora a situação dos aeroportos brasileiros através do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Segundo o ministro Silvio Costa Filho, até o momento, as operações seguem dentro do esperado.

A Azul Linhas Aéreas foi procurada pelo Correio, mas ainda não se manifestou.

Apagão Global

Na manhã desta sexta-feira (19/7) diversos países registraram problemas técnicos que afetaram operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e telecomunicações. Serviços de saúde e bancários também foram afetados.

O CEO da empresa americana CrowdStrike, George Kurtz anunciou que o problema que causou o apagão já foi identificado e está sendo corrigido. A empresa é responsável por um antívirus utilizado nos sistemas Microsoft. Após uma atualização o software apresentou um problema que calapsou sistemas em todo mundo.