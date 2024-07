Varjão ganha rodoviária para receber oito linhas de ônibus

As oito linhas de ônibus que atendem, diariamente, a cerca de 8,8 mil moradores do Varjão passam, a partir de hoje, a embarcar e desembarcar passageiros num único local: a nova rodoviária. Entre saídas e chegadas, o terminal da região administrativa (RA) receberá um total de 186 coletivos, oferecendo mais comodidade e segurança aos usuários. A sua inauguração ocorreu, ontem, com a presença do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), de volta às atividades após um período de férias.

Ocupando 1,3 mil m², a estrutura foi construída em um terreno que, anteriormente, era ocupado irregularmente. Com investimento de quase R$1,9 milhão, o local conta com espaço para a administração, banheiros adaptados a portadores de deficiências, bicicletário e seis baias para os veículos.

Na solenidade de entrega da rodoviária, o chefe do Executivo local destacou que, ainda na época de campanha eleitoral, havia definido os pontos do Varjão que poderiam receber obras de infraestrutura. "Varjão é uma cidade que foi abandonada por muitos administradores por ser uma cidade pequena, com pequeno retorno de votos. Mas, graças ao apoio dos deputados e da administração regional (atual), temos feito um grande trabalho nesta cidade, reformando todas as quadras de esportes, todos os campos (de futebol), para que a população tenha um espaço para lazer", declarou Ibaneis. Ele revelou que pretende inaugurar outro terminal semelhante, ainda este ano, na Cidade Estrutural.

Passagens

Durante o evento, o secretário de Transportes e Mobilidade, Zeno Gonçalves, explicou por que o GDF decidiu não aumentar o valor da tarifa de ônibus. Segundo ele, essa é uma forma de investimento na população que se soma a outras ações em benefício dos moradores do Distrito Federal e que estão relacionadas à ampliação da mobilidade urbana.

"Atualmente, a tarifa média de transporte público, na capital federal, é de R$ 3,94. Isso significa que nós temos o maior programa de transferência de renda para as pessoas, porque 30% do orçamento do trabalhador é gasto em transporte. Ao não permitir o aumento das passagens para o usuário, como no Entorno, onde há cobranças de até R$ 13, por exemplo, o governador transfere renda para a qualidade de vida das famílias", afirmou Gonçalves.

"A importância dessas obras é imensurável", avaliou o administrador regional do Varjão, Daniel Crepaldi. Para ele, a inauguração do terminal possibilita mais dignidade aos usuários do transporte público, que — com a abertura da rodoviária — passam a sair de casa "se sentindo respeitados". "Nossa cidade não tinha um local adequado para as pessoas esperarem os ônibus. Só as paradas que já existem espalhadas pela região", comentou.

Restaurante

O governador aproveitou a ida à RA para visitar o canteiro de obras do restaurante comunitário, na quadra 8 da cidade, perto da nova rodoviária. A previsão é que o trabalho esteja concluído até o final de setembro. O estabelecimento fornecerá as três principais refeições do dia: o café da manhã custará R$ 0,50; almoço, R$ 1; e jantar, R$0,50. Os serviços serão oferecidos todos os dias da semana, inclusive, aos feriados. Às sextas-feiras será servida feijoada, como nos demais restaurantes populares do GDF.

"Não tenho dúvidas de que a refeição, aqui, vai ser muito saborosa e muito nutritiva, com acompanhamento de nutricionistas e servidores efetivos de carreira da assistência social", disse a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Projetado para ocupar 1.329 m², o restaurante terá 368 lugares e fornecimento de até 2,5 mil refeições por dia. Está em fase de acabamento e em processo de instalação dos equipamentos que serão utilizados para seu funcionamento. Os depósitos de mantimentos e de utensílios, a cozinha, assim como os reservatórios de água, a estrutura para bombeamento hidráulico, lixeiras e estacionamento estão prontos. O local recebeu R$ 7,3 milhões em investimentos.

RODOVIÁRIA DO VARJÃO - Linhas

031.1 | Rodoviária do Plano Piloto / Eixo Norte / Varjão / Eixo Norte-Sul

136.4 | Asa Sul / L2 Sul e Norte (UnB) / Varjão

136.6 | Varjão / Centro de Atividade do Lago Norte / W3 Norte - Sul / Terminal Asa Sul

136.7 | Varjão / L2 Norte - Sul / Terminal Asa Sul

136.8 | Varjão / Lago Norte

136.9 | Varjão / Centro de Atividades do Lago Norte / Eixo Norte - Sul / Terminal Asa Sul

141.7 | Condomínio La Font / Itapoã / Paranoá / Varjão / Lago Norte (Iguatemi)

783.2 | Condomínio La Font / Itapoã / Paranoá / Varjão / Lago Norte (Hospital Sarah)