Ibaneis anuncia canal de denúncia para vítimas de violência de gênero

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou o projeto de lei que cria o Mulher, Não se Cale, um canal de denúncia que facilitará a busca por ajuda às vítimas de violência de gênero.

O chefe do Executivo local fez o anúncio da aprovação, nesta sexta-feira (19/7), pelas redes sociais. “Este é mais um passo na nossa luta para garantir a segurança e a dignidade de todas as mulheres do Distrito Federal. Nosso compromisso é claro: não vamos tolerar nenhum tipo de violência contra as mulheres”, publicou Ibaneis em seu perfil no X (antigo Twitter).

O novo canal — que começará a funcionar nos próximos dias — poderá ser acessado pelos sites e aplicativos do governo do Distrito Federal. Por ela, o usuário será direcionado ao telefone Disque 190, da PMDF; ao serviço Maria da Penha Online, da Polícia Civil; e ao Ligue 180, da Central de Atendimento à Mulher, do GDF.

O governador acrescentou que tem trabalhado, incansavelmente, para proporcionar um ambiente seguro a toda a população.

Ibaneis anuncia novo canal de denúncia para vítimas de violência de gênero (foto: Redes sociais )