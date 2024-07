Carro pega fogo no shopping Deck Norte, no Lago Norte

Na tarde desta sexta-feira (19/7), um carro modelo VW Fox pegou fogo no shopping Deck Norte, no Lago Norte. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para extinguir o incêndio.

De acordo com a corporação, o proprietário do veículo, até a saída dos bombeiros, não havia chegado ao local. O veículo ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF). Ainda não se sabe as causas do incêndio.



Veja vídeo: