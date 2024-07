Varejo ampliado do DF tem desempenho melhor que a média nacional

Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF), com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que as vendas do varejo ampliado, que incluem todas as segmentações, no acumulado do ano, cresceram 9,4% comparando o desempenho de janeiro a maio de 2024 e o mesmo período do ano anterior.

Ainda de acordo com o levantamento, o desempenho ficou acima da média nacional, que registrou um aumento de 4,8% no mesmo recorte. A pesquisa também apontou que as vendas do varejo ampliado no DF tiveram um aumento de 0,8% em relação ao mês de abril.

Além disso, a CDL-DF também destacou que, no comparativo entre o período de janeiro a maio deste ano e de 2023, observou-se um crescimento no número de vagas criadas na capital do país — registrando um saldo de 24 mil vagas formais.

Para o presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira, os números mostram que o DF está em um movimento de recuperação desde o ano passado e isso tem se refletido positivamente no ambiente de negócios. “Crescemos acima da média nacional em quase todos os segmentos do varejo e ainda estamos em um período favorável na criação de vagas de trabalho”, avaliou.

Silveira ressaltou que a sondagem realizada pela CDL-DF também aponta otimismo em relação às vendas para o mês de julho. “O levantamento mostra que 66% dos comerciantes se veem confiantes com as vendas para o período. Ainda sobre a sondagem, 40% dos entrevistados, acreditam que vendas para o Dia dos Pais serão maiores em 2024”, argumenta o presidente da entidade.