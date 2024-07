Ibaneis Rocha inaugura primeira rodoviária do Varjão nesta sexta-feira (19/7)

De volta às atividades, após tirar um período de férias, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou a primeira rodoviária do Varjão, na manhã desta sexta-feira (19/7). O terminal tem capacidade para atender 9 mil passageiros, e está preparado para 186 saídas e chegadas de ônibus diariamente. Ocupando um terreno de 1,4 mil m², a nova estrutura — que recebeu investimento de R$ 1,8 milhão — conta com área administrativa, banheiros com acessibilidade a portadores de deficiências, bicicletário e dois boxes para embarque e desembarque de passageiros, além de seis vagas para estacionamento de coletivos.

Na solenidade de entrega, o chefe do Executivo local destacou que, ainda na época da campanha eleitoral, havia definido onde, no Varjão, ficariam o terminal e o restaurante comunitário.

“O Varjão é uma cidade que foi abandonada por muitos administradores por ser pequena, com pequeno retorno de votos. Mas, graças ao apoio dos deputados e da administração regional, temos feito um grande trabalho, reformando todas as quadras de esportes, todos os campos, para que a população tenha um espaço para lazer”, declarou Ibaneis, adiantando que pretende inaugurar outras rodoviárias, pelo DF, neste ano.

“Recebi o pedido para construir um terminal como este em outras cidades, como é o caso da Estrutural, onde vamos trabalhar também”, prometeu.

O governador ressaltou que ficou muito feliz com o resultado da pesquisa IPS Brasil 2024, em que Brasília aparece como a cidade com melhor qualidade de vida. “Nós temos, aqui, indicadores muito positivos que nos colocam nessa posição, como a questão do saneamento básico, a entrega de água tratada, melhorias na educação, na saúde e no transporte público”, celebrou Ibaneis.

Cozinha comunitária

Ibaneis também visitou, na região, as obras de construção do restaurante comunitário, na quadra 8 da cidade, próxima à rodoviária. O trabalho está previsto para ser concluído até o fim de setembro. No estabelecimento serão servidas as três principais refeições do dia. O café-da-manhã custará R$0,50; almoço, R$1; e jantar, R$0,50. Funcionará todos os dias, inclusive feriados. Às sextas-feiras, será oferecida feijoada, como nos demais locais similares do GDF.

“Não tenho dúvidas de que a refeição vai ser muito saborosa e muito nutritiva, com acompanhamento de nutricionistas e servidores, de carreira, da assistência social”, pontuou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Projetado para ocupar 1.329 m², o restaurante terá capacidade para 368 lugares e fornecimento de até 2,5 mil refeições por dia. Ele está em fase de acabamento e em processo de instalação dos equipamentos que serão utilizados para seu funcionamento. Os depósitos de mantimentos e utensílio, a cozinha, assim como os reservatórios de água, a estrutura para bombeamento hidráulico, lixeiras e estacionamento estão prontos. O local recebeu R$ 7,3 milhões em investimentos.