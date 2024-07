Incêndio florestal no Altiplano Leste coloca residências em perigo

Um incêndio florestal causou alarme entre os moradores próximos ao Condomínio Privê Morada do Sul, no Altiplano Leste - (crédito: CBMDF)

Um incêndio florestal causou alarme entre os moradores próximos ao Condomínio Privê Morada Sul, no Altiplano Leste, na manhã deste domingo (14/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi rápido em atender à ocorrência e conseguiu controlar as chamas.

Segundo o relato da corporação, a equipe de socorro encontrou um incêndio florestal que representava uma ameaça às residências da região. Os bombeiros agiram prontamente, estabelecendo linhas de mangueiras e utilizando equipamentos como bombas costais, sopradores e abafadores para combater o fogo.



Além disso, a Neoenergia foi chamada ao local devido às chamas terem atingido a rede elétrica, resultando na ruptura dos fios de energia. Todos os riscos foram gerenciados com sucesso, e as chamas foram rapidamente controladas e extintas, evitando que se alastrassem para as construções próximas. O incêndio afetou um contêiner que servia como depósito de materiais diversos.



Felizmente, não houve vítimas. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incidente.