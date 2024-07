Moradores comemoram três novos campos sintéticos em Planaltina

A espera acabou e está tudo pronto para a bola rolar em três campos sintéticos de Planaltina — no Núcleo Rural Taquara, na Praça dos Estudantes e no Jardim Roriz. Região com 247 mil habitantes, a segunda mais populosa do Distrito Federal e a mais antiga, Planaltina é considerada "a mãe de Brasília" e, agora, conta, ao todo, com nove campos sintéticos.

Ao Correio, o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, avalia que a construção e a manutenção desses espaços representam um avanço significativo. "Essas entregas não só promovem a inclusão social, como também impulsionam a democratização do ingresso ao lazer", destaca.

De cara nova, o campinho da Praça dos Estudante é movimentado, pois está localizado em frente ao Centro Interescolar de Línguas (CIL) de Planaltina e ao lado de três escolas.

Entre os jovens atletas, a empolgação é grande. Os adolescentes Samuel Rodrigues e Rafael Ribeiro, ambos de 15 anos, são parceiros de treinos de passes e chutes, mas também compartilham o desejo de se tornarem atletas. "Sempre gostamos de jogar bola e, agora, podemos treinar todos os dias para sermos jogadores. Com certeza esse campinho vai nos ajudar a realizar esse sonho", comemora Samuel.

Gabriel e Divalda Dantas com os filhos Samuel, Miguel e Isaac na Praça do Estudante (foto: Fotos: Davi Cruz/CB/D.A. PRESS)

Lembranças

Danilo de Moraes, 43, técnico de laboratório, lembra das limitações do antigo espaço. "Era feio pra caramba e estava muito ruim de jogar. Eu jogo aqui há muitos anos e o campo não estava legal. Antigamente, era campo de terra. Depois, colocaram o tapete, mas há muito tempo que não era reformado", relembra.

O técnico de laboratório é morador de Planaltina e faz parte do grupo de amigos que bate bola há 25 anos, o famoso "rachão", todo fim de semana. "Essa reforma foi de suma importância. Podemos trazer a criançada, mas a população adulta também chega em massa para usufruir desse lugar, com uma qualidade absurda", enfatiza Danilo.

Treino

Motorista de ônibus escolar, Gabriel Pereira, 48, leva os filhos Isaac, Samuel e Miguel para treinar na arena. Segundo ele, o campinho chega para agregar muito à comunidade. "É maravilhoso porque o esporte vem crescendo a cada dia e as crianças procuram um lazer. E em Planaltina não havia muitas opções", observa.

Para Gabriel, incentivar os filhos e fornecer as ferramentas necessárias é fundamental. "Os meninos têm o sonho de serem jogadores, e sempre trazemos eles para ajudá-los a realizar esse objetivo. O esporte educa. É um meio de mostrar para eles que a vida não é tão fácil, que requer esforço e dedicação", afirma.

Isaac de Oliveira, 12, filho mais velho, conta que o campinho chegou em hora boa para ajudar no projeto de vida deles. "Podemos treinar e chegar mais perto de ir para base de um time de futebol e, depois, jogar no profissional. Estamos trabalhando muito para isso", enfatiza o pequeno atleta.

Investimento

Os três espaços foram inaugurados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no início deste mês. As obras de construção e de reforma tiveram investimento de R$ 2,5 milhões. Com as novas estruturas, a capital chega a 83 campos sintéticos entregues, desde 2019.

Os campos sintéticos da Praça dos Estudantes e do Jardim Roriz foram revitalizados. Houve substituição de alambrados, colocação de gramado com manta drenante, pintura em toda a arena, instalação de traves e de redes.

O Núcleo Rural Taquara recebeu o primeiro campinho da região. A construção, no valor de R$ 940 mil, foi concluída em sete meses. A obra incluiu serviços como estudo de solo, drenagem e construção de base, que servirá como equipamento e ferramenta para prática esportiva.

"Além de renovar as instalações, também estamos focados em criar oportunidades para que mais pessoas pratiquem atividades físicas, promovendo saúde, bem-estar e coesão social. Esses espaços públicos são valiosos e terão um papel fundamental no futuro das comunidades, capacitando indivíduos por meio do poder transformador do esporte", enfatiza o secretário Renato Junqueira.

A unidade esportiva tem 27 metros de largura e 50 metros de comprimento, com grama sintética, alambrado, traves, arquibancada e iluminação de placas fotovoltaicas com placas solares.

Contando essas inaugurações, Planaltina dispõe de nove campos sintéticos atualmente. Ao todo, no DF, são 83 estruturas entregues, desde 2019.