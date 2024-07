Secretário fala sobre o andamento das obras do DF ao CB.Poder

A licitação de obras na avenida Hélio Prates e outras reformas, como a do Pistão Sul e viadutos, foram pontos debatidos com José Humberto Pires, secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (24/7). Às jornalistas Mariana Niederauer e Mila Ferreira, o gestor também falou sobre o Drenar-DF.

José Humberto contou que a reforma na Hélio Prates gerou muitos problemas porque a empresa licitada não conseguiu realizar o serviço. “O governo agiu rapidamente. Terminamos o contrato e vamos licitar o resto da obra nos próximos 30 dias. Esse serviço não vai ocorrer no período de chuvas e toda a parte que foi aberta e trouxe transtornos para os cidadãos ficará pronta dentro do mesmo período”, afirmou.

O secretário disse que as melhorias no Pistão Sul estão caminhando bem e o local está sendo requalificado com calçadas, ciclovia, pavimentação e ampliação. Além disso, um micro revestimento está sendo feito no Pistão Norte. “Ou seja, estamos fazendo a reforma do piso e, quando entregarmos, ele estará com esse micro revestimento e o Pistão Sul totalmente pronto. Aquela alça de Taguatinga que passa em frente ao Taguaparque e a região sul ficará totalmente revitalizada”, observou.

Sobre a construção de um viaduto no Riacho Fundo I e Jardim Botânico, que estão causando congestionamentos para os motoristas, José Humberto disse que vão liberar algumas partes que já estão aptas para o funcionamento. “Vamos liberar uma parte da obra do Riacho Fundo I no dia 29 de agosto. A mesma coisa para o outro, ceder uma parte dele na primeira quinzena do próximo mês”, enfatizou.

A primeira etapa das obras do Drenar-DF deve estar em funcionamento em outubro ou novembro, destacou o secretário. “O Drenar-DF tem três etapas. A primeira resolve o problema que temos do estádio Mané Garrincha até as primeiras quadras do Plano Piloto, ali pelas 400. Está sendo feita uma bacia de contenção dessa água em frente ao Iate Clube de Brasília. As outras duas passarão por licitação; neste segundo semestre, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) está preparando uma licitação”, finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel