Frota do DF recebe 40 novos ônibus para atender seis regiões

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) entregou, nesta terça-feira (23/7), 40 ônibus novos da empresa Piracicabana. Os coletivos vão operar nas linhas do Plano Piloto, do Cruzeiro, do Lago Norte, do Varjão, de Sobradinho e de Planaltina. Desses veículos, 34 são para renovação e substituição, enquanto seis vão reforçar a frota.

No evento de entrega, na Praça do Buriti, José Humberto Pires, secretário de Governo do Distrito Federal, destacou que a tecnologia dos novos veículos contribui para o conforto dos usuários. "A renovação da frota é fundamental para dar mais conforto e tranquilidade ao usuário do sistema de transporte. É importante dizer que esses ônibus são tecnologicamente superavançados, os melhores do Brasil; eles trazem para o cidadão uma interação muito maior, porque podem usar a internet e a comunicação enquanto estão ali, trafegando, além do conforto e da economicidade que traz", disse.

José Humberto lembrou que os coletivos estão equipados com sistema para os usuários que os utilizarem façam o pagamento das tarifas por meio do cartão de crédito/débito, Pix ou utilizando o mecanismo de aproximação dos dispositivos eletrônicos. A renovação e substituição dos veículos feita desde 2019 coloca o Distrito Federal como a unidade da Federação com a frota mais nova do país. Do total de 3 mil ônibus, cerca de 2,7 mil foram trocados, segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade.

Os novos coletivos são convencionais e possuem capacidade para 80 usuários — 38 sentados e 42 em pé. Assim como os ônibus da empresa que estão em circulação, têm a cor prata e detalhes em verde. O motor dos veículos é Euro 6, que prevê a diminuição de 70% dos poluentes, e todos são equipados com acessibilidade e elevador para acesso das pessoas com deficiência. Atualmente, a Piracicabana opera com 552 veículos.

Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade, destacou que a renovação de frota está prevista no contrato que o GDF tem protocolado com cada empresa que atua no DF. "Brasília tem a frota mais nova do Brasil. A idade média dos ônibus da Bacia 1, que é a da Piracicabana, é de dois anos e meio. E essa renovação de frota faz parte daquilo que é pactuado no contrato que nós temos com cada empresa. Esses 34 ônibus de renovação mais seis de ampliação, totalizando 40 ônibus, estão programados dentro dessa proposta de modernização, de sempre manter a nossa frota atualizada, são ônibus pouco poluentes, é uma tecnologia nova, ônibus mais modernos e inteligentes."

O secretário de Transporte informou que esse é o primeiro lote, de três, que serão entregues pela Piracicabana. "Nós temos um total de 125 ônibus que fazem parte do programa de ampliação e renovação de frota; a previsão é que o segundo lote seja entregue até o fim do ano e o outro, em 2025", detalhou.

O representante da pasta destacou que, mesmo com a renovação de frota, os valores das tarifas não subirão. "A gente pede sempre para que a empresa adquira mais ônibus, porque a demanda é crescente. E a decisão do governador é que mesmo com esses investimentos, o GDF amplie o aporte de subsídio, para que não haja aumento das passagens do usuário. Então, mesmo com a renovação de frota, com ônibus mais novos, a passagem do usuário, na média aqui em Brasília, que é de R$ 3,94, continua a mesma, nós não temos acréscimo nenhum", explicou.

Igor da Silva, 40 anos, motorista da empresa há 15 anos, destacou que, além de beneficiar a população, a renovação da frota entrega novas ferramentas que contribuem com as longas viagens que os motoristas fazem diariamente. "A qualidade dos novos veículos facilita demais o nosso trabalho, é uma tecnologia muito avançada e, dessa forma, a gente entrega o nosso conhecimento, mas também aprende muito. Essa entrega melhora o dia a dia da população e o nosso também", disse.

Viadutos

Durante o evento, José Humberto Pires informou que a primeira parte das obras dos viadutos do Jardim Botânico e do Riacho Fundo I será entregue em agosto. Segundo o secretário as primeiras partes serão liberadas, no dia 8 e 29, respectivamente, do próximo mês.

José Humberto ressaltou que os dois viadutos serão concluídos até o fim do ano. "Esses viadutos são alças e nós não queremos deixar que a população fique sofrendo com os engarrafamentos quando você tem parte da obra pronta", disse. O secretário reforçou, também, a execução da obra da terceira faixa da BR-020 e o trabalho para concluir a obra do BRT Sul no trecho que liga o Zoológico ao Terminal Asa Sul (TAS).

Metrô-DF

O secretário de Governo listou os investimentos que o GDF tem buscado em relação ao Metrô-DF. "A melhoria do sistema de transporte não se refere somente à renovação de frota dos ônibus. Nós estamos investindo no metrô, acabamos de acertar a expansão do metrô da Samambaia, a obra já está autorizada e iniciada, queremos finalizar, no máximo, em dois anos, para que a gente possa fazer uma alimentação mais direta e de qualidade para as linhas de metrô, melhorando o funcionamento. Além disso, temos um trabalho junto ao PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) do governo federal, que estamos na expectativa da aprovação de R$ 900 milhões para a troca e renovação da frota do metrô para o DF. A modernização do metrô é um dos aspectos fundamentais para que a gente tenha um transporte de qualidade", completou.