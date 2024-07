Criminosos hackeiam perfil de apresentador do SBT Brasília no Instagram

O perfil do apresentador do SBT Wallace Neguere foi hackeado na noite desta terça-feira (23/7). Os invasores compartilharam diversos stories e uma publicação sobre “aplicações financeiras” na conta do jornalista, que apresenta um programa esportivo da emissora em Brasília.

Neguere registrou um boletim de ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), que investiga o caso. Os hackers também invadiram as contas dos dois filhos dele e chegaram a criar um perfil reserva para "interessados sobre investimento". Em todas as contas, os stories prometiam retornos financeiros em “2 a 7 minutos”.

“Não se trata de sorteio, cursos, grupos VIP pirâmides ou apostas. Você aplica e recebe na hora o seu valor. Ficou interessado? Basta enviar 'eu quero' e informar qual pacote te interessou, e eu responderei todos vocês. Eu me responsabilizo por todos os valores aplicados”, afirmaram os golpistas.

À reportagem, o jornalista confirmou que seu perfil foi invadido. No X (antigo Twitter), Neguere revelou que os invasores também conseguiram acessar sua conta bancária. “Estão me mandando mensagens negociando valores para devolver minha conta. A Tim é responsável por isso, porque liberou todos os dados da minha esposa. Estão acessando todas as nossas contas”, lamentou.

O Correio tentou contato com a Tim e o Instagram, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.