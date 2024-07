Mulheres impedidas de entrar em show do RBD serão indenizadas

As mulheres foram impedidas de entrar em um show do RBD no Rio de Janeiro, em novembro de 2023. - (crédito: Iris Alves/Live Nation/RBD)

Cinco mulheres receberão indenização da Eventim Brasil após não conseguirem assistir o show do grupo RBD, que ocorreu em 10 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro. A decisão foi proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal.

As espectadoras comparam os ingressos, que supostamente foram utilizados por terceiros, o que impediu a entrada delas no evento. Diante disso, a empresa foi condenada por falha na prestação de serviços durante um evento musical.

A Eventim recorreu da decisão, alegando que não houve falha na prestação do serviço. No entanto, a Turma manteve a condenação, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos na prestação de serviços.

A decisão também sustentou que a empresa não adotou medidas de segurança adequadas para impedir a utilização fraudulenta dos ingressos, como a exigência de documentos de identificação na entrada do evento.

O magistrado considerou, ainda, que a "falha nos serviços prestados pela ré extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e frustrou legítima expectativa das autoras, impondo-se ressaltar que a banda internacional anunciou a sua última apresentação no Brasil".

A condenação considerou o impacto emocional negativo e a frustração das expectativas das autores, fixando o valor de R$ 2,5 mil, por danos morais, para cada uma das cinco consumidoras. A Justiça também determinou que seja feito o reembolso das despesas com passagens aéreas, hospedagem e ingressos, o que totalizou a quantia de R$ 1.506,77 para cada uma.



*Com informações do TJDFT