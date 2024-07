GDF nomeia novo interventor no Instituto de Cardiologia e Transplantes

O governador Ibaneis Rocha (MDB) nomeou o médico Marcus Antônio Costa como novo interventor do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF). Ele assume o cargo de Rodrigo Conti, que morreu na terça-feira (16/7) depois de sofrer um grave acidente de trânsito próximo a Unaí (MG).

O chefe do Executivo local também nomeou Costa como assessor especial do gabinete da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) — cargo anteriormente ocupado também por Conti.

Costa era secretário-adjunto de assistência à saúde da SES-DF e deixa o cargo para assumir a nova função. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e em Odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). O médico também atuou como diretor-geral do Centro Distrital de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e coordenador geral de Saúde de São Sebastião.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (23/7).

Tragédia

Conti saiu de Brasília com três pessoas da equipe para realizar uma cirurgia. O carro em que eles estavam foi atingido por uma carreta. Todos os outros membros da equipe que estavam no veículo também morreram.

Nomeado em dezembro de 2023 para assumir a chefia do ICTDF, Conti atendia no Hospital Daher há pelo menos 20 anos. Ele deixou a mulher e duas filhas.