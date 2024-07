Mulher morre após ser baleada nesta quarta-feira, na Fercal; veja

Na manhã desta quarta-feira (24/7), Markelle Moreira, 37 anos, morreu após ser alvejada com disparos de arma de fogo. O crime ocorreu por volta das 9h, na Comunidade Boa Vista, na Fercal. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) suspeita que o crime tenha sido praticado por uma mulher.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), uma equipe estava finalizando uma outra ocorrência na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Sobradinho II, quando um veículo chegou com Markelle e os socorristas auxiliaram no transporte para o interior da unidade de saúde.

Ainda de acordo com a corporação, a médica de plantão declarou o óbito logo em seguida. A PCDF informou que o crime foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) e que as circunstâncias e a motivação do crime estão sendo investigados. Os agentes estão em diligências para a localização e a prisão da suspeita.

O Correio apurou que, a princípio, a Polícia Civil, trabalha com a hipótese de homicídio, pois não há indícios de motivação relacionada ao gênero. A reportagem também teve acesso a um vídeo que mostra o momento da execução.

Nas imagens, é possível observar uma aglomeração e, instantes depois, uma pessoa de camisa clara aponta, aparentemente uma arma, e atira em direção ao grupo. Alguns dos presentes conseguem sair correndo enquanto Markelle cai no chão. A pessoa de camisa clara entra em uma caminhonete preta e foge do local. Confira as imagens: