Operação da PCDF apreende maconha e crack avaliados em R$ 50 mil

A segunda fase da Operação Missionários, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) e 35ª DP (Sobradinho), teve como alvo o abastecimento de drogas na cidade do Paranoá. A ação, realizada na segunda-feira (8/7), resultou na prisão em flagrante de um jovem de 19 anos por tráfico de substância entorpecente e associação para tráfico.

Um trabalho investigativo da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª DP revelou esquemas de fornecimento de entorpecentes entre diferentes regiões administrativas do DF. Conforme as investigações apontaram, grande parte do crack e da maconha que estariam abastecendo as “bocas de fumo” das cidades do Paranoá e do Itapoã provinham de fornecedores oriundos de Ceilândia.

Durante a deflagração da nova fase da operação, que também contou com o apoio operacional da SRD da 35ª DP, foram aprendidos diversos tabletes de maconha e tijolos de crack — droga avaliada em mais de R$ 50 mil. Ainda foram encontradas quatro balanças de precisão e plásticos filme utilizados para embalar o entorpecente.