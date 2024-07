Audi pega fogo na 713 Norte na madrugada desta terça (23/7)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, por volta das 2h55 da madrugada desta terça-feira (23/7), para conter um incêndio que tomava conta de um carro no estacionamento em frente a uma oficina mecânica, na Quadra 713 da Asa Norte. O fogo foi debelado antes de consumir o veículo por completo e ninguém se feriu.

No local, as equipes de socorro encontraram um automóvel Audi/A5, de cor preta, em chamas e com bastante fumaça. O protocolo de combate ao fogo foi iniciado de imediato e, com o uso de linhas de mangueira, empregando água, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio, evitando que o fogo consumisse por completo o veículo e se propagasse para outro carro que estava próximo.

Segundo a corporação, ainda não se sabe o que provocou o incêndio ao veículo. A perícia do CBMDF foi acionada para o local.

