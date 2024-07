Isabela, sequestrada em hospital de MG, volta aos braços da mãe; veja vídeo

Bebê raptada volta para mãe em Uberlândia; veja o reencontro. A bebê Isabela foi levada de Itumbiara (GO) para Uberlândia e reencontrou a mãe no Hospital de Clínicas da UFU, mesmo local de onde foi raptada - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A bebê Isabela foi levada de Itumbiara (GO) para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e reencontrou a mãe perto das 17h desta quarta-feira (24/7), no Hospital de Clínicas da Universidade Federal, mesmo local de onde foi sequestrada na noite de terça (23/7). A família gravou o momento do reencontro no quarto onde a mãe, Natália Rodrigues, se recupera de uma cesariana e do susto de ter a filha levada.

Veja vídeo do reencontro entre mãe e filha

"Jesus, obrigada", diz a mãe baixinho no vídeo ao ver a filha. A recém-nascida está em uma espécie de incubadora até poder ter o calor da mãe de volta. No vídeo, familiares choram e agradecem o retorno. A bebê é entregue para a mãe e o pai se senta ao lado da mulher e filha e recebe um beijo de Natália.

Antes do reencontro, Natália conversou com a reportagem do Estado de Minas por telefone. "Foi uma gestação com diabete gestacional e teve o parto cesárea, foi um impacto muito grande para mim", disse a mãe da bebê raptada. Natália Rodrigues ainda contou que a falsa pediatra chegou a tocar em sua mama, como se a examinasse. "Tocou para ver se tinha leite e por isso ia levar a minha bebê para fazer uma avaliação e dar fórmula", contou.

Depois de muito esperar, Natália questionou profissionais do HC-UFU para onde a bebê tinha sido levada. "Eles demoraram a dar notícias sobre minha filha e a enfermeira disse: 'a assistente social não veio falar com você ainda?' Meu mundo desabou. Sabia que era notícia ruim. Fui colocada num quarto separado e senti mais ansiedade. Eles não poderiam dar a notícia perto de outras 'gravidinhas' que estavam comigo no quarto".

A boa notícia da localização e prisão da sequestradora acalmou o coração da mãe. "Nem sei dizer a minha felicidade. Passou meu medo", disse ela antes mesmo de ter a filha no colo novamente.

O pai de Isabela, Edson Ferreira, foi até Itumbiara no início da tarde desta quarta, quando recebeu a informação de que a filha havia sido encontrada. Ele encontrou a filha dormindo, quando chegou a Itumbiara. "Não tem preço, cara, nem quis acordar ela. Ver aquele rostinho de novo não tem preço", disse Edson Ferreira.

O caso

Por volta de meia noite de terça-feira, uma mulher vestida de jaleco branco, crachá e com o rosto tampado por uma máscara, entrou no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Claudia Soares Alves, de 42 anos, entrou na maternidade e procurou o casal Edson Ferreira e esposa. Eles estavam felizes com o nascimento da filha, ocorrido por volta de 20h.

... e se passou por pediatra para pegar a bebê no quarto do hospital (foto: Reprodução/video)

Claudia Alves se apresentou como médica. Disse que era pediatra do Hospital das Clínicas e que precisaria levar a criança para alimentá-la. Ela pegou a recém-nascida e desapareceu. Desconfiado com a demora e sem notícias por muitos minutos, Edson Ferreira foi atrás da mulher de jaleco branco. Sem respostas para sua pergunta, descobriu que a filha havia sido sequestrada.

"Assim que fomos para o quarto, entrou uma mulher disfarçada de pediatra, enganou todo mundo, desde os seguranças aqui fora até lá dentro. A ação dela dentro do quarto foi muito rápida, não deu cinco minutos. Ela pegou minha menina e disse que ia dar um leite para ela. Depois de um tempo, eu comecei a desconfiar da demora." contou o motorista, o pai da criança, em entrevista à TV Anhanguera.

"Ela era muito bem articulada. Entrou, mexeu nos peitos da minha esposa para ver se tinha leite. Disse que era pediatra e que ia levar a bebê para se alimentar. Minutos depois, eu vi que minha menina não voltava, e aí percebemos que ela tinha sido levada", acrescentou Edson Ferreira.

Autuação

Claudia Soares Alves é médica neurologista e professora da UFU e da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Na manhã de ontem, foi presa em Itumbiara (GO), quando chegava em casa. Ela foi autuada em flagrante por sequestro qualificado. A polícia encontrou com a sequestradora um enorme enxoval para um bebê do sexo feminino, com roupas, bolsas, fraldas e uma banheira cor de rosa. Esses indícios mostram, segundo a polícia, que houve premeditação do crime.

A delegada Lia Valechi, da Delegacia da Mulher de Uberlândia, informou que a criança foi localizada na clínica de Claudia em Itumbiara, a 134 km do sequestro. Segundo as primeiras informações, a recém-nascida passa bem e já está com a família.

Claudia Soares Alves formou-se em medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e, atualmente, cursa um doutorado na UFU. Ela é professora efetiva da UEG e, em 13 de maio deste ano, havia tomado posse como professora de Ciências da Saúde da faculdade de Medicina da UFU.

Vladimir Rezende, advogado de defesa de Claudia, disse que a médica está grávida. Ele acrescentou que a médica apresentava sangramentos e que suspeitava de aborto. A mulher está recebendo atendimento no Hospital Municipal Modesto Carvalho e, por enquanto, não há informações sobre internação.

Nos vídeos gravados por câmeras de segurança do hospital, é possível ver a mulher saindo do hospital carregando a criança nos braços. A médica então entra no carro, um Toyota Corolla vermelho, e vai embora. Toda ação demora cerca de 37 minutos.

Em nota, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia disse que já iniciou a apuração interna de todas as circunstâncias do caso e que está colaborando com as investigações. "O HC está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso", informa o texto.

Caso Pedrinho

O sequestro da criança em Uberlândia remete a um caso traumático ocorrido em Brasília. Em janeiro de 1986, o também recém-nascido Pedro Rosalino Braule Pinto foi sequestrado na maternidade do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, por uma falsa auxiliar médica, Vilma Martins Costa. Empresária e moradora de Goiânia, Vilma entrou vestida de enfermeira e pegou a criança para "fazer exames". Pedrinho foi oficialmente registrado por Vilma como Osvaldo e só voltou a encontrar sua família biológica 16 anos depois.

* Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza

*Com informações do Estado de Minas