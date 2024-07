Curso profissionalizante em games chega ao Recanto das Emas e o Sol Nascente

Um programa gratuito que estimula jovens e adultos a se profissionalizarem na área dos games está próximo de chegar ao Sol Nascente/Pôr do Sol e ao Recanto das Emas. Em agosto, o Gamifica vai oferecer aos alunos dessas regiões cursos em Marketing aplicado a jogos eletrônicos, Desenvolvimento de jogos eletrônicos e Designer de jogos eletrônicos. As inscrições são destinadas para as pessoas de 14 a 60 anos, com o ensino fundamental completo, e podem ser feitas no site Gamifica ou na página do projeto.

Com um orçamento de R$ 9 milhões, a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secti), juntamente com a ONG Líderes do Brasil, pretende profissionalizar mais de 6 mil pessoas. Os cursos têm carga horária de 40 horas, totalizando 200 horas/aula. Neste semestre, as aulas serão realizadas presencialmente em cinco regiões administrativas do DF: Asa Norte, Sol Nascente, Águas Claras, Varjão e Recanto das Emas.

Na Asa Norte, o programa já havia sido implementado e foi um sucesso. Cerca de 250 alunos se formaram e receberam seus certificados. Nas regiões do Sol Nascente/Pôr do Sol e Recanto das Emas é esperada a participação de 200 pessoas. O projeto conta com o conteúdo profissionalizante no EAD e dá oportunidade para os jovens da rede pública que não podem manter contato com a tecnologia. Além de aprender mais sobre uma área do futuro, o estudante tem consegue se profissionalizar e tem a possibilidade de entrar no mercado de trabalho.

Chefe de Comunicação da Secti, Marcela Gomes explica como o projeto pode ajudar nesse sentido. “Os cursos profissionalizantes do Gamifica oferecem uma excelente oportunidade para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. Essa área está em constante crescimento e possui uma grande demanda por profissionais qualificados”, afirmou.

“Ao adquirir conhecimentos e habilidades específicas nesses cursos, os alunos podem se destacar e encontrar diversas oportunidades de emprego em empresas de tecnologia, agências de marketing, estúdios de jogos e startups. Além disso, o projeto incentiva o empreendedorismo, permitindo que os alunos criem seus próprios projetos e negócios”, enfatizou a chefe de Comunicação.

As habilitações estarão disponíveis no turno matutino,das 8h às 12h10, e as certificações individuais no turno vespertino, das 13h30 às 18h30. No momento da inscrição, o aluno deverá escolher o local em que pretende assistir às aulas.





Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho