Incêndio atinge chaminé de restaurante na Asa Sul e mobiliza bombeiros

Um incêndio atingiu o restaurante Galeteria, na 108 Sul, na noite desta quinta-feira (25/7), mobilizando três viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a corporação, os socorristas chegaram ao local por volta de 19h e constataram que o fogo estava concentrado na chaminé do restaurante. Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas utilizando mangueiras, evitando que o incêndio se propagasse para outras áreas do estabelecimento.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Devido ao atendimento, o trânsito precisou ser interditado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela segurança do local.