Incêndio na garagem de casa em Vicente Pires destrói três veículos; veja fotos

O fogo não se alastrou para o interior do imóvel. - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio na garagem de uma casa destruiu três veículos na madrugada deste domingo (21/7) em Vicente Pires.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), os socorristas chegaram ao local, na Rua da Misericórdia, e encontraram os três veículos em chamas dentro da garagem da residência. Veja fotos.









Os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio com linhas de mangueiras de água. O fogo não se alastrou para o interior do imóvel. O local ficou aos cuidados do proprietário.

A perícia do CBMDF foi acionada para averiguar as causas do incêndio.