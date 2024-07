Promotoria pede investigação sobre invasão de policiais a terreiro

A Polícia Militar do Distrito Federal afirmou que durante a captura do suspeito, cerca de 20 moradores locais tentaram intervir - (crédito: Reprodução/Jornal Local/Correio Braziliense)

A 3ª Promotoria de Justica Militar pediu, na quinta-feira (25/7), que a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) instaure procedimento de investigação preliminar para apurar a invasão de um terreiro religioso por policiais militares em Planaltina, durante a captura de um suspeito de traficante de drogas. A Polícia Militar tem o prazo de 10 dias para instaurar a investigação.

A Casa Ilê Asé Omin Yeminjá Ogunté teria sido invadida pela PMDF na noite de terça (23/7). Em uma dos registros que circularam nas redes sociais, é possível ver o supeito dentro do terreiro, ferido na cabeça e algemado. Em outro vídeo, agentes da corporação proferem palavrões contra as pessoas que estavam no local.

O Bábàlorisá Uanderson, líder religioso da Casa Ilê Asé Omin Yeminjá Ogunté, afirmou que entende a ação da PM na busca por uma pessoa suspeita, mas não compreende a violência aplicada pelos agentes que participaram da operação.

"Nossa reação foi de fechar o portão sim, para que a pessoa gravemente ferida não viesse a óbito no pátio do templo em meio aos nossos trabalhos espirituais. Já estamos sendo acompanhados, tanto pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, quanto pela OAB. Quero ressaltar que em momento nenhum nós tínhamos conhecimento do envolvimento do detido com coisas ilícitas. Não apoiamos nenhuma forma de criminalidade", disse Uanderson.

O que diz a PMDF?

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Militar do Distrito Federal afirmou que, durante a captura do suspeito, cerca de 20 moradores locais tentaram intervir. O irmão do homem preso tentou obstruir a detenção, mas também foi contido pelos policiais. Outro homem foi preso por favorecimento pessoal e resistência.

Questionada pelo Correio se a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) já instaurou o procedimento de investigação, a corporação informou que tem conhecimento do fato e que será instaurado procedimento para apurar todas as circunstâncias envolvidas.

Nota na íntegra:

Na noite de ontem (23), a Polícia Militar do Distrito Federal, através do Grupo Tático Motociclístico (GTM-34), efetuou a prisão de um homem que realizava tráfico de drogas em via pública. O flagrante ocorreu na Vila Buritis, em Planaltina, na Quadra 6, conjunto A.

Durante a ação, moradores locais, aproximadamente 20 pessoas, tentaram intervir, buscando resgatar o suspeito da guarnição.A ação foi rapidamente controlada com a chegada de apoio policial, garantindo a segurança dos agentes e a continuidade do procedimento.

O detido foi conduzido à 16ª delegacia para os procedimentos legais. Vale lembrar, que o acusado responde a processo criminal pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa e duas receptações qualificadas.