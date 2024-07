Polícia captura foragido por roubo, porte ilegal de arma e tráfico

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Rural e do Policiamento de Divisas (GTR), capturou um foragido da justiça durante uma abordagem na área rural de Ceilândia. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (25/7).

Dentre os crimes pelos quais o indivíduo estava foragido, estão: roubo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, tráfico de entorpecentes e ameaça. Com um mandado de prisão em aberto, o criminoso foi identificado, detido e conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (DP) em Ceilândia, onde foi preso.