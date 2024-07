Corregedoria da PMDF investiga tenente por uso indevido de viaturas

A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) abriu uma investigação contra um tenente suspeito de utilizar viaturas policiais para fins particulares. De acordo com informações preliminares, o militar estaria se valendo da estrutura da polícia desde outubro do ano passado.

O tenente reside em Santa Maria e, atualmente, desempenha funções administrativas em Sobradinho. Segundo apurações iniciais, três soldados do Batalhão de Policiamento Escolar (BPEsc) estariam envolvidos no suposto esquema de uso indevido das viaturas, colaborando ativamente para beneficiar o superior.

Conforme apurado pelo Correio, a logística para favorecer o tenente funcionava da seguinte forma: uma viatura policial, conduzida por um dos soldados, deslocava-se diariamente até a residência do tenente, em Santa Maria, para levá-lo ao trabalho em Sobradinho. A “carona” ocorria tanto no início quanto no final do expediente.

Em troca desse serviço, os policiais envolvidos no esquema recebiam diversas regalias. Entre os benefícios concedidos estavam escalas de trabalho favoráveis, que os isentavam de participar de escalas extras dentro da corporação.

Os policiais que compõem a Corregedoria já avaliam as escalas dos policiais durante o período.

Além da investigação interna conduzida pela Corregedoria, o caso também é alvo de investigação pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).