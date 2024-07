Homem com 600 comprimidos de ecstasy é preso na BR-040, próximo a Santa Maria

O condutor recebeu voz de prisão por tráfico interestadual de drogas e foi encaminhado para a Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/PRF)

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por tráfico interestadual de drogas após uma abordagem de trânsito na BR-040, próximo a Santa Maria. O condutor de uma Nissan Frontier viajava de Uberlândia/MG para Brasília/DF com 600 comprimidos de ecstasy, droga psicoativa alucinógena.

De acordo com os policiais, a equipe estava em ronda quando observou um veículo em alta velocidade realizando manobras perigosas, o que motivou a abordagem. O condutor desceu do carro apresentando nervosismo e não conseguiu responder a perguntas simples, o que levantou a suspeita da equipe.

Os policiais intensificaram a fiscalização e encontraram a droga escondida sob o banco do motorista. Questionado, o homem afirmou que pegou a droga em Uberlândia e a levaria para uma pessoa com quem se comunicava por aplicativo de mensagens em Sobradinho/DF. Ele disse ainda que faria a viagem de ida e volta no mesmo dia e que receberia R$ 2 mil pelo serviço.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão por tráfico interestadual de drogas e foi encaminhado para a Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do Distrito Federal.