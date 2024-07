PRF apreende cerca de 10 kg de cocaína no Recanto das Emas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 10 kg de cocaína, durante uma fiscalização na BR-060, no Recanto das Emas. De acordo com a corporação, a droga estava sendo transportada no bagageiro de um ônibus interestadual e tinha como destino a região Nordeste.

Segundo a PRF, durante uma fiscalização de rotina, os policiais pararam o ônibus e, ao inspecionarem o bagageiro, encontraram duas caixas sem identificação ou documentação fiscal, despertando suspeitas dos agentes. Ao abrirem as caixas, os agentes encontraram nove sacos de fertilizantes.

Após contato com o Ministério da Agricultura, os policiais verificaram que o fertilizante não estava autorizado a circular em território nacional. Os policiais então abriram as embalagens, preenchidas com um pó branco, e realizaram o narcoteste, que deu positivo para cocaína.

Os policiais realizaram o narcoteste, que deu positivo para cocaína (foto: Divulgação/PRF)

De acordo com a PRF, o Grupo de Operações com Cães também foi acionado, que confirmou a presença de entorpecentes no material. A carga foi apreendida e, por ter sido despachada como encomenda, não houve prisão. A ocorrência foi encaminhada à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).