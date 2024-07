Concurso nacional de quadrilhas agita Taguatinga neste sábado e domingo

Grandes quadrilhas juninas do Brasil estarão em Brasília neste fim de semana (27 e 28/7) para disputar o concurso nacional promovido pela Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas (Confebraq), vinculada à Liga de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (LinqDFE). A capital federal será representada pelos grupos Arroxa o Nó, do Paranoá, e Formiga da Roça, de São Sebastião, campeã e vice-campeã de Brasília de 2024 pela Liga, respectivamente. O evento é gratuito e ocorrerá no estacionamento do Estádio Serejão, em Taguatinga, a partir das 17h. Também haverá shows de trios de forró e uma feira com comidas típicas.

"Nós vamos representar cada nordestino que veio para Brasília atrás de um sonho, que construiu sua família aqui e construiu sua vida. O público pode esperar muita alegria, amor e emoção dos nossos brincantes. Só quem vive entende o quanto é gostoso ser Arroxa o Nó", ressalta Wagner Teixeira, o Waguinho, marcador da Arroxa, campeã do DF com o espetáculo O Segredo do Alto do Moura.

"Estamos mobilizando ônibus para a torcida de São Sebastião, especialmente para os familiares e amigos que não têm condições de ir assistir. Vamos levar a apresentação da Formiga da Roça com o mesmo entusiasmo. Contamos com o apoio de todos os quadrilheiros de Brasília, que torcem pelo nosso trabalho", destaca Patrese Ricardo, presidente da Formiga.

Formiga da Roça, de São Sebastião (foto: Samuel Calado / CB)

Também irão competir no festival as juninas Lumiar (PE), Moleka 100 Vergonha (PB), Arrasta Pé (MA), Pizzada da Butina (TO), Forró do ABC (BA), Luar do Sertão (AP), Canarraiá (AL), Amor Caipira (RR), Arriba a Saia (MG), Fuá da Conceição (PA), Barnabé (MT), Século XX (SE), Pisa na Fulô (CE) e Malucos na Roça (AC), destaques em seus estados.

"Este evento representa uma oportunidade única para nossa cidade e destaca a importância e a riqueza da cultura junina em nível nacional. Brasília, conhecida por sua diversidade cultural e abertura para diferentes manifestações artísticas, recebe de braços abertos as quadrilhas de todo o Brasil. Isso reforça o papel da capital como um centro cultural e de celebração das tradições populares", enfatiza Márcio Nunes, presidente da LinqDFE e vice-presidente da Confebraq.